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अंकित बालियान हत्याकांड: पुलिस एनकाउंटर में दोनों शूटर ढेर, दो पुलिसकर्मी भी घायल
माई सिटी रिपोर्टर, सोनीपत
Published by: मयूर शर्मा
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:05 PM IST
सार
पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में हत्या में शामिल चार शूटरों में से दो बदमाश ढेर हो गए। मृतकों में ककरोई हाल टीडीआई कुंडली निवासी सुमित (22) व जटवड़ा हाल सोनीपत जिले का बैंयापुर खुर्द निवासी मोहित (24) शामिल हैं।
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पुलिस एनकाउंटर मारे गए दोनों शूटर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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शामली में हरियाणवी गायक अंकित बाल्यान की गोली मार कर हत्या करने के मामले में यूपी पुलिस ने दो शूटरों का एनकाउंटर किया है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाशों ने भी पुलिस पर फायरिंग कर दी। औद्योगिक खेत्र में हुई इस मुठभेड़ में एक गोली पुलिस की गाड़ी व दो पुलिसकर्मियों को लगी। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में हत्या में शामिल चार शूटरों में से दो बदमाश ढेर हो गए। मृतकों में ककरोई हाल टीडीआई कुंडली निवासी सुमित (22) व जटवड़ा हाल बैयापुर खुर्द निवासी मोहित (24) शामिल हैं।
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शूटरों ने पुलिस की गाड़ी पर की फायरिंग
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
शूटर बागपत के रास्ते लोनी की तरफ हुए थे फरार
पुलिस के अनुसार, अंकित बालियान की हत्या के बाद दोनों शूटर बागपत के रास्ते लोनी की ओर फरार हुए थे। सोमवार सुबह दोनों औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए सोनीपत जाने की फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य सामान भी बरामद किया है। दोनों को 20 से अधिक गोलियां लगने की जानकारी सामने आई है।
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