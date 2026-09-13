Sonipat News: वाइब्रेंट द यूथ शो में नवप्रवेशी छात्राओं ने बिखेरी प्रतिभा

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कार्यक्रम में डॉ. ओपी परुथी ने छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्या डॉ. मंजुला स्पाह ने नवप्रवेशी छात्राओं का स्वागत करते हुए कहा कि प्रत्येक छात्रा में कोई न कोई विशिष्ट प्रतिभा होती है। सही अवसर, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से उसे नई दिशा दी जा सकती है।कार्यक्रम में कॉलेज की पूर्व छात्राएं शालिनी पुरी, डॉ. कामाक्षी, वंशिका और अंजलि विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने कॉलेज जीवन के अनुभव साझा करते हुए छात्राओं को सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, निरंतर प्रयास और अपनी प्रतिभा पहचानने का संदेश दिया।कार्यक्रम के आयोजन में संयोजक डॉ. अर्चना खुराना, सह-संयोजक डॉ. मनीता और लेफ्टिनेंट प्रियंका की भूमिका रही। शिक्षकों ने निर्णायक, समन्वय, पुरस्कार और अनुशासन व्यवस्था की जिम्मेदारियां संभालीं।