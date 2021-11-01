Sonipat News: राष्ट्रीय पोषण माह शुरू, महिलाओं-बच्चों के पोषण पर रहेगा जोर

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महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी प्रवीन कुमारी ने बताया कि इस बार अभियान की थीम हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी है। 9 अक्तूबर तक चलने वाले अभियान में महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से परिवारों को पौष्टिक आहार के महत्व की जानकारी दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और माताओं को बच्चों के शुरुआती वर्षों में उचित पोषण, स्तनपान और पूरक आहार के बारे में बताया जाएगा।अभियान के दौरान कुपोषण की रोकथाम, एनीमिया से बचाव, स्वच्छता और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को लेकर भी गतिविधियां होंगी। विभिन्न स्थानों पर रैलियां, जागरूकता शिविर और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विभाग का जोर जनभागीदारी बढ़ाने पर रहेगा। लोगों को बताया जाएगा कि कुपोषण से निपटने में परिवार और समाज की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है।