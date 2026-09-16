Sonipat News: शराब छिपाकर ले जा रहे बाइक सवार युवक को पकड़ा
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:38 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:38 AM IST
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खरखौदा। हलालपुर डबल नहर नाके पर पुलिस ने एक युवक को शराब तस्करी करते पकड़ा। आरोपी सुरेंद्र डिस्पोजल प्लेट, कप व कटोरियों की आड़ में शराब छिपाकर ले जा रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 108 बोतल के बराबर देसी शराब बरामद की है। गांव खेवड़ा निवासी सुरेंद्र सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे सोनीपत की तरफ से बाइक पर आ रहा था।
एचसी सोमबीर की टीम इंटर स्टेट नाके पर वाहनों की जांच कर रही थी। शक होने पर पुलिस ने बाइक रुकवाकर बक्से की जांच की, जिसमें शराब की पेटियां मिलीं। सुरेंद्र शराब का कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका। उसके खिलाफ खरखौदा थाने में केस दर्ज किया गया है।
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-आरोपी को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है, पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह क्षेत्र के शराब ठेकों से शराब एकत्रित करता था, जिन्हें जहांगीरपुरी (दिल्ली) लेकर जाकर बेचता था।
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एचसी सोमबीर की टीम इंटर स्टेट नाके पर वाहनों की जांच कर रही थी। शक होने पर पुलिस ने बाइक रुकवाकर बक्से की जांच की, जिसमें शराब की पेटियां मिलीं। सुरेंद्र शराब का कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका। उसके खिलाफ खरखौदा थाने में केस दर्ज किया गया है।
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-आरोपी को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है, पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह क्षेत्र के शराब ठेकों से शराब एकत्रित करता था, जिन्हें जहांगीरपुरी (दिल्ली) लेकर जाकर बेचता था।
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