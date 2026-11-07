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दीयों की रोशनी से जगमग हो हर घर-आंगन : उपायुक्त

Sat, 07 Nov 2026 11:44 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:44 PM IST
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May every home and courtyard be illuminated by the
झज्जर। डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि प्रकाश का यह पर्व अंधकार पर उजाले की, असत्य पर सत्य की और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार केवल घरों को रोशन करने का नहीं, बल्कि दिलों में आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भाव की ज्योति जलाने का भी अवसर है।
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उन्होंने जिलावासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। डीसी ने कहा कि दीपावली खुशियां बांटने का त्योहार है। इस अवसर पर हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि हमारे आसपास कोई भी परिवार उत्सव की खुशियों से वंचित न रहे।
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उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने पड़ोसियों, जरूरतमंदों और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ मिठाइयां और खुशियां साझा करें, ताकि त्योहार का असली उद्देश्य सार्थक हो सके। उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि वे दीपावली पर किसी भी प्रकार के पटाखे न जलाएं। उन्होंने कहा कि पटाखों से वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
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उन्होंने कहा कि मिट्टी के दीये खरीदने से स्थानीय छोटे कारीगरों की दीपावली भी रोशन होती है। ऐसे में लोग अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करें और वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करें। इससे न केवल परंपरागत कला को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

डीसी ने बताया कि त्योहार के मद्देनजर प्रशासन ने सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। अग्निशमन विभाग को हर समय अलर्ट पर रखा गया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग को भी आवश्यक तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते समय गुणवत्ता का ध्यान रखने की सलाह भी दी।
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