Sonipat News: साउथ पॉइंट स्कूल में मनाई महात्मा गांधी जयंती
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:19 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:19 AM IST
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सोनीपत। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल में वीरवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। विद्यालय परिसर विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों से देशभक्ति के रंग में रंगा दिखा। नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों ने गांधीजी की पारंपरिक वेशभूषा धारण की। विद्यार्थियों ने रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन तो तेने कहिए जैसे भजनों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दीं।साउथ पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष दिलबाग सिंह खत्री ने गांधीजी को अमर विचारधारा बताया। निदेशक डॉ. ममता सचदेवा ने कहा कि गांधीजी के विचार पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने चाहिए।
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