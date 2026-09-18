Sonipat News: बाढ़सा एनसीआई कैंपस से सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ

विज्ञापन

बादली। बाढ़सा गांव स्थित नेशनल कैंसर संस्थान (एनसीआई) में ‘सेवा संकल्प अभियान’ का शुभारंभ हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र बिंदू एम्स राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बाढ़सा परिसर में गुरुवार की शाम आशीर्वाद का दीया प्रज्ज्वलित करने के लिए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री हरियाणा ओमप्रकाश धनखड़ व डीसी वर्षा खांगवाल पहुंची।पूर्व मंत्री धनखड़ ने कहा कि आशीर्वाद का दीया सेवा संकल्प अभियान की उस भावना का प्रतीक है।डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि जिले के 51 अमृत सरोवरों, धार्मिक स्थलों और विभिन्न विकास परियोजनाओं पर किया गया दीप प्रज्ज्वलन झज्जर के विकास और जनकल्याण की यात्रा में सामूहिक भागीदारी का प्रतीक है।इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकी, विनोद बाढ़सा सहित एडीसी जगनिवास, सीईओ जिला परिषद मनीष कुमार फौगाट, एसडीएम बादली विशाल कुमार व अन्य क्षेत्र के लोगों ने सेवा संकल्प अभियान के तहत आशीर्वाद का दीया प्रज्ज्वलित किया।