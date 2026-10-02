Sonipat News: पोस्टर मेकिंग में ज्योति प्रथम, तनीषा द्वितीय
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:16 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
सोनीपत। टीकाराम कन्या महाविद्यालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। ज्योति ने प्रथम, तनीषा ने द्वितीय और आंचल ने तृतीय स्थान हासिल किया। चंचल को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।
महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. डॉ. उषा दहिया ने विजेता छात्राओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। टीकाराम एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान सुरेंद्र सिंह दहिया ने विजेता छात्राओं की सराहना की। इस दौरान डॉ. उपासना, पूनम, सीमा, डॉ. पूनम, डॉ. गीता और मानसी मौजूद रहीं।
विज्ञापन
महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. डॉ. उषा दहिया ने विजेता छात्राओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। टीकाराम एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान सुरेंद्र सिंह दहिया ने विजेता छात्राओं की सराहना की। इस दौरान डॉ. उपासना, पूनम, सीमा, डॉ. पूनम, डॉ. गीता और मानसी मौजूद रहीं।
विज्ञापन