Sonipat News: टीडीआई सिटी में घर से 80 लाख के जेवर चोरी का आरोप

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सुरेंद्र ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि उनकी पत्नी ने छह सितंबर को घर से जेवर चोरी होने की सूचना पुलिस को दी थी। इसके बाद परिवार ने अपने स्तर पर भी मामले की जांच की।शिकायतकर्ता का कहना है कि घर में जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं मिले। जेवर रखने के लिए इस्तेमाल किए गए बैग और डिब्बे भी अपनी जगह पर मिले। जेवर के अलावा कमरे से कोई अन्य सामान चोरी नहीं हुआ था।उनके अनुसार मई में दो ऋण वसूली एजेंट उनके घर आए थे। वह पुत्रवधू के बारे में पूछताछ करने लगे। तब से परिवार को उसकी गतिविधियों पर संदेह हुआ। सुरेंद्र ने 23 सितंबर को पुलिस को दोबारा शिकायत देकर पुत्रवधू पर संदेह जता मामले की जांच की मांग की।सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि 25 सितंबर को उनकी पुत्रवधू ने घर से जेवर चोरी करने की बात स्वीकार की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने परिवार के अलग-अलग सदस्यों के आभूषण लेने की बात बताई।आरोप है कि कुछ जेवरों के बदले मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लिया गया जिसे बाद में चुका दिया गया। शेष आभूषण कैश-फॉर-गोल्ड कारोबारियों को उनकी कीमत के करीब 25 प्रतिशत पर बेचने की बात भी शिकायत में कही गई है। कुंडली थाना प्रभारी रवि ने बताया कि मामले की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच कर ठोस कार्रवाई की जाएगी।