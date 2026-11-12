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Sonipat News: तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ

Thu, 12 Nov 2026 01:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:54 AM IST
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Inauguration of three-day sports competitions
तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं में खेलता छात्र। स्रोत: स्कूल
सोनीपत (वि)। जेएलएन विद्यालय के विद्यार्थियों की तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। लड़कों की अंडर-11 की 100 मीटर दौड़ में अयान, अक्षित, मयंक, 200 मीटर दौड़ में जतिन, वंश, वैभव शर्मा, लंबी कूद में वंश, अक्षित, जेम्स विजेता रहे। इसी वर्ग की लड़कियों में 100 मीटर दौड़ में पावनी, श्रुति, तृप्ति तथा 200 मीटर दौड़ में रिया, शगुन, माही, यशवी हुड्डा जबकि लंबी कूद में माही, निकिता तथा श्रुति विजेता रहीं। अंडर-14 के मुकाबले में 100 मीटर दौड़ में वंश, अरमान, हर्ष, 200 मीटर दौड़ में अंश, खुशहाल, जय देशवाल, 400 मीटर दौड़ में रमन, यस, हर्षित तथा लंबी कूद में अरमान, नैतिक, नक्श, इसी वर्ग की लड़कियों की 100 मीटर दौड़ में महक, वंशिका, हारदी, 200 मी लड़कियों की दौड़ में महक, गुंजन, मानवी 400 मीटर दौड़ में प्रिया, गुंजन, श्रुति तथा लड़कियों की लंबी कूद में मानवी, वंशिका तथा गुंजन विजेता रहीं। प्रबंधक कृष्णा शर्मा, एडवोकेट सुनील शर्मा, प्राचार्य डॉ. सचिन शर्मा व वाइस प्रिंसिपल सूरत शर्मा ने विजेताओं के उज्जवल भविष्य की कामना की।
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