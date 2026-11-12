Sonipat News: शराब पार्टी में दोस्त ने पेट में चाकू मारकर की हत्या

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- लिवान गांव स्थित किराए के मकान में वारदात, सब्जी काटने वाले चाकू से किया हमला, वारदात के बाद आरोपी भाग निकला- डेढ़ माह से किराये पर रह रहा था कर्ण दाल फैक्टरी में भाई के साथ करता था काम- यूपी के जिला महराजगंज के गांव जगन्नाथपुर का निवासी था कर्णफोटो :39: सोनीपत के नागरिक अस्पताल में युवक को लेकर पहुंचे उनके दोस्त व अन्य। संवादसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। गांव लिवान में शराब पार्टी के दौरान टोंट कसने को लेकर हुए विवाद में कर्ण (22) की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि कहासुनी के बाद एक दोस्त के पेट में सब्जी काटने वाला चाकू घोंप दिया था। घायल कर्ण को साथी अस्पताल लेकर जहां मृत घोषित कर दिया गया।गांव लिवान के पास बनाए गए किराए के कमरे में उत्तर प्रदेश के जिला महराजगंज के गांव जगन्नाथपुर निवासी अर्जुन व उसका भाई कर्ण रहते थे। दोनों राई औद्योगिक क्षेत्र की दाल फैक्टरी में काम करते हैं। साथ ही दूसरे कमरे में नेपाल निवासी राजकुमार और धीरज भी किराये पर रहते हैं। बुधवार दोपहर कर्ण और राजकुमार शराब पार्टी कर रहे थे, इस बीच किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ गया और राजकुमार ने सब्जी काटने वाला चाकू उठाकर कर्ण के पेट में घोंप दिया। चाकू लगने से कर्ण गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल कर्ण को दो युवक दोपहर दो बजे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।मौके से फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्यहत्या की सूचना मिलने पर राई थाना प्रभारी यशबीर सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए।परिवार के पहुंचने पर होगा पोस्टमार्टमअर्जुन ने बताया कि कर्ण विवाहित थे और परिवार उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में रहता है। घर में दोनों भाई ही कमाने वाले थे। कर्ण के मौत की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य सोनीपत के लिए रवाना हो गए हैं। परिवार के पहुंचने पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव को अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में किया जाएगा।वर्जनमृतक कर्ण के भाई अर्जुन के बयान पर आरोपी राजकुमार के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर तलाश की जा रही है। झगड़ा शराब पीने के दौरान हुआ ऐसा बताया गया है। आरोपी गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के कारणों से पर्दा उठ सकेगा।विपिन कादियान, एसीपी राई।