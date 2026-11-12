Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   The dog was killed by being slammed down repeatedly and mercilessly

Sonipat News: कुत्ते को बेरहमी से पटक-पटककर मारा, मौत

Thu, 12 Nov 2026 02:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
The dog was killed by being slammed down repeatedly and mercilessly
सोनीपत। गांव रसोई स्थित उषा टावर सोसाइटी में कुत्ते को बेरहमी से पटक-पटककर मारने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों ने युवक को रोकने का प्रयास किया। उसने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। दुकानदार कुशल की शिकायत पर कुंडली थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उषा टावर निवासी कुशल ने बताया कि 10 नवंबर की रात करीब 8 बजे गांव सेवली निवासी दीपांशु पालतू कुत्ते को लेकर दुकान के पास आया। वहां सोसाइटी का एक कुत्ता भौंकने लगा। आरोप है कि इस पर दीपांशु ने कुत्ते को पकड़कर जमीन पर पटक-पटककर मारना शुरू कर दिया। जिससे कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed