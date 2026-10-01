एक सप्ताह में कचरा उठान व्यवस्था सुधारो, वरना अनुबंध होगा रद्द : मेयर

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नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार की मौजूदगी में बुधवार को हुई बैठक में मेयर राजीव जैन ने कहा कि निगम की ओर से कंपनी को हर माह समय पर भुगतान किया जा रहा है। इसके बावजूद निर्धारित संख्या के मुकाबले कम गाड़ियां चल रही हैं। कई वाहन पुराने हो चुके हैं और डंपिंग पॉइंट से भी समय पर कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है।मेयर ने कहा कि लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कचरा उठाने वाली गाड़ियां कई क्षेत्रों में घरों तक नहीं पहुंच रही हैं। इसके चलते लोगों को मजबूरी में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालना पड़ रहा है। बैठक में संयुक्त आयुक्त मीतू धनखड़, कंपनी महाप्रबंधक विमल जिंदल, प्लांट मैनेजर संजय मुरगई, मुख्य सफाई निरीक्षक साहब सिंह, सतेंद्र कुमार, सतपाल सैनी भी मौजूद रहे।