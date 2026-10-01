फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Improve garbage collection system within a week, or the contract will be cancelled: Mayor

एक सप्ताह में कचरा उठान व्यवस्था सुधारो, वरना अनुबंध होगा रद्द : मेयर

Thu, 01 Oct 2026 02:53 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
Improve garbage collection system within a week, or the contract will be cancelled: Mayor
फोटो: सोनीपत नगर निगम कार्यालय में अ​धिकारियों के साथ बैठक करते मेयर राजीव जैन। स्राेत: प्रवक्त
सोनीपत। शहर में डोर-टू-डोर कचरा उठान व्यवस्था में लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर नगर निगम ने जेवीएम कंपनी को चेतावनी दी है। मेयर राजीव जैन ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर हर घर से नियमित कचरा उठाने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो कंपनी का अनुबंध रद्द करने की सिफारिश की जाएगी।
विज्ञापन

नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार की मौजूदगी में बुधवार को हुई बैठक में मेयर राजीव जैन ने कहा कि निगम की ओर से कंपनी को हर माह समय पर भुगतान किया जा रहा है। इसके बावजूद निर्धारित संख्या के मुकाबले कम गाड़ियां चल रही हैं। कई वाहन पुराने हो चुके हैं और डंपिंग पॉइंट से भी समय पर कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है।
विज्ञापन

मेयर ने कहा कि लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कचरा उठाने वाली गाड़ियां कई क्षेत्रों में घरों तक नहीं पहुंच रही हैं। इसके चलते लोगों को मजबूरी में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालना पड़ रहा है। बैठक में संयुक्त आयुक्त मीतू धनखड़, कंपनी महाप्रबंधक विमल जिंदल, प्लांट मैनेजर संजय मुरगई, मुख्य सफाई निरीक्षक साहब सिंह, सतेंद्र कुमार, सतपाल सैनी भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed