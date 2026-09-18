Sonipat News: Immediate resolution of public grievances is paramount for the

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आगामी एक अक्तूबर से होने वाली बाजरे व धान के फसल खरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी है। कुछ ही दिनों में किसानों की तरफ से भी बाजरे व धान की फसल को लेकर मंडी में पहुंचने की संभावना है।पिछली बार झज्जर अनाज मंडी में फसल लेकर आए किसानों की दोनों फसलों की खरीद प्राइवेट खरीददारों की तरफ से की गई थी। इस बार सरकार की तरफ से बाजरे की फसल का मूल्य पिछली बार के मूल्य बढ़ाया गया है। पिछली बार जहां प्रति क्विंटल बाजरे का मूल्य 2775 रुपये निर्धारित किया गया था। वही, इस बार 2900 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।मार्किट कमेटी की तरफ से झज्जर व मातनहेल अनाज मंडी में साफ-सफाई के कार्य को एक बार पूरा किया जा चुका है। वहीं, मंडी में सफाई की गई है।