Sonipat News: Immediate resolution of public grievances is paramount for the
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:25 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:25 AM IST
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झज्जर। जिले में खरीफ सीजन की फसल के खरीद को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है। झज्जर अनाज मंडी में पेयजल, साफ-सफाई के कार्य को भी पूरा कराया गया है ताकि मंडी में आने वाले किसानों व आढ़तियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
आगामी एक अक्तूबर से होने वाली बाजरे व धान के फसल खरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी है। कुछ ही दिनों में किसानों की तरफ से भी बाजरे व धान की फसल को लेकर मंडी में पहुंचने की संभावना है।
पिछली बार झज्जर अनाज मंडी में फसल लेकर आए किसानों की दोनों फसलों की खरीद प्राइवेट खरीददारों की तरफ से की गई थी। इस बार सरकार की तरफ से बाजरे की फसल का मूल्य पिछली बार के मूल्य बढ़ाया गया है। पिछली बार जहां प्रति क्विंटल बाजरे का मूल्य 2775 रुपये निर्धारित किया गया था। वही, इस बार 2900 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
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मार्किट कमेटी की तरफ से झज्जर व मातनहेल अनाज मंडी में साफ-सफाई के कार्य को एक बार पूरा किया जा चुका है। वहीं, मंडी में सफाई की गई है।
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आगामी एक अक्तूबर से होने वाली बाजरे व धान के फसल खरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी है। कुछ ही दिनों में किसानों की तरफ से भी बाजरे व धान की फसल को लेकर मंडी में पहुंचने की संभावना है।
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पिछली बार झज्जर अनाज मंडी में फसल लेकर आए किसानों की दोनों फसलों की खरीद प्राइवेट खरीददारों की तरफ से की गई थी। इस बार सरकार की तरफ से बाजरे की फसल का मूल्य पिछली बार के मूल्य बढ़ाया गया है। पिछली बार जहां प्रति क्विंटल बाजरे का मूल्य 2775 रुपये निर्धारित किया गया था। वही, इस बार 2900 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
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