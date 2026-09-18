फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Immediate resolution of public grievances is paramount for the

Sonipat News: Immediate resolution of public grievances is paramount for the

Fri, 18 Sep 2026 02:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
Immediate resolution of public grievances is paramount for the
17jjrp11- झज्जर। शहर झज्जर की अनाज मंडी। संवाद
झज्जर। जिले में खरीफ सीजन की फसल के खरीद को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है। झज्जर अनाज मंडी में पेयजल, साफ-सफाई के कार्य को भी पूरा कराया गया है ताकि मंडी में आने वाले किसानों व आढ़तियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
विज्ञापन

आगामी एक अक्तूबर से होने वाली बाजरे व धान के फसल खरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी है। कुछ ही दिनों में किसानों की तरफ से भी बाजरे व धान की फसल को लेकर मंडी में पहुंचने की संभावना है।
विज्ञापन

पिछली बार झज्जर अनाज मंडी में फसल लेकर आए किसानों की दोनों फसलों की खरीद प्राइवेट खरीददारों की तरफ से की गई थी। इस बार सरकार की तरफ से बाजरे की फसल का मूल्य पिछली बार के मूल्य बढ़ाया गया है। पिछली बार जहां प्रति क्विंटल बाजरे का मूल्य 2775 रुपये निर्धारित किया गया था। वही, इस बार 2900 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मार्किट कमेटी की तरफ से झज्जर व मातनहेल अनाज मंडी में साफ-सफाई के कार्य को एक बार पूरा किया जा चुका है। वहीं, मंडी में सफाई की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed