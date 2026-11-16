Sonipat News: कॉलोनी में काटे अवैध कनेक्शन

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डीएसपी नरवाना कमलदीप राणा ने बताया कि पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में चमेला कॉलोनी में जन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है।उन्होंने आमजन से अपील की कि आसपास नशा तस्करी से संबंधित कोई भी गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वालों की भागीदारी नशा मुक्त समाज बनाने में अहम साबित हो सकती है। संवाद