Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Illegal connections disconnected in the colony

Sonipat News: कॉलोनी में काटे अवैध कनेक्शन

Mon, 16 Nov 2026 11:32 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
Illegal connections disconnected in the colony
नरवाना। शहर की चमेला कॉलोनी में जन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से कॉलोनी में चेकिंग अभियान चलाया। विभाग की टीम ने मौके पर मिले अवैध कनेक्शनों को काट दिया। वहीं नशे के खिलाफ भी अभियान चलाया गया।
विज्ञापन

डीएसपी नरवाना कमलदीप राणा ने बताया कि पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में चमेला कॉलोनी में जन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है।
विज्ञापन

उन्होंने आमजन से अपील की कि आसपास नशा तस्करी से संबंधित कोई भी गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वालों की भागीदारी नशा मुक्त समाज बनाने में अहम साबित हो सकती है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed