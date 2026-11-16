कर्मियों का भत्ता रोकना अन्यायपूर्ण :  राममेहर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सभा के प्रधान डॉ. राममेहर वर्मा और उपप्रधान रामकुमार ने कहा कि इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों का वर्दी भत्ता भी रोका गया था।संबंधित कर्मचारी संगठनों के विरोध के बाद सरकार और विभाग ने उनका भत्ता बहाल कर दिया था। अब सफाई और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वर्दी भत्ता रोकना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता बनाए रखने के साथ संक्रमण की रोकथाम में अहम भूमिका निभाते हैं।वहीं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू संचालन में योगदान देते हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों की तरह समान सुविधाएं और वित्तीय लाभ मिलने चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए वर्दी भत्ता तत्काल बहाल किया जाए। संवाद