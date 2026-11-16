Sonipat News: सोशल मीडिया पर चोर कहने पर एफआईआर की मांग की

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स्वर्णकार संघ जिला के पूर्व महासचिव संजय वर्मा ने बताया कि पिछले दिनों भिवानी निवासी सचिन जैन ने सोशल मीडिया पर सर्व सुनार समाज को चोर बताते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे समाज के लोगों में रोष है।

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जींद। सोशल मीडिया पर सर्व सुनार समाज के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भिवानी निवासी सचिन जैन के खिलाफ शहर थाना में शिकायत दी गई है। स्वर्णकार समाज के प्रतिनिधिमंडल ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। थाना प्रभारी ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।