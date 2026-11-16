Sonipat News: जमीन देने के बदले सात करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मांग रहे किसान

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सोमवार को इस मामले को लेकर एडीसी प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में प्रशासन और किसानों की 11 सदस्यीय कमेटी के बीच बैठक हुई। इसमें एएसपी अमित भाटिया, पावर ग्रिड के अधिकारी, उचाना डीएसपी और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। चार गांवों में कुल 27 टावर लगाए जाने हैं। इनमें जाजवान में छह, ढांडा खेड़ी में पांच, बरसोला में 10 और खटकड़ में छह टावर स्थापित होंगे। किसानों का कहना है कि बिजली लाइन के लिए जमीन का इस्तेमाल होने से उनकी खेती और जमीन के मूल्य पर असर पड़ेगा। ऐसे में सरकार की ओर से प्रस्तावित मुआवजा राशि काफी कम है।किसानों ने तर्क दिया कि उनका क्षेत्र एनसीआर में आता है इसलिए मुआवजे का निर्धारण भी इसी आधार पर होना चाहिए। उनकी मांग है कि सड़क की ओर फ्रंट पर स्थित जमीन के लिए सात करोड़ रुपये प्रति एकड़ और पीछे की जमीन के लिए पांच करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। इकमिश्नर तक पहुंचाएंगे किसानों की मांगकिसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों और सुझावों को कमिश्नर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि उच्च स्तर पर इस मामले में विचार किया जा सके। बैठक में सहित कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।प्रदीप कुमार, एडीसी जींद