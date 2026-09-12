Sonipat News: 25 से 8 अक्तूबर तक अर्धवार्षिक परीक्षाएं, शेड्यूल जारी

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यह परीक्षा निर्धारित मूल्यांकन शुरू होने से पहले या प्रतियोगिता के तुरंत बाद आयोजित करनी होगी। वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में विषय संयोजन के कारण जरूरत के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। चिह्नित विषय की परीक्षा उस दिन ली जा सकती है, जिस दिन संबंधित विद्यार्थी की कोई अन्य परीक्षा नहीं हो।इसमें कक्षा 3 की 25 सितंबर को अंग्रेजी, 28 को हिंदी, 30 को गणित और 3 अक्तूबर को ईवीएस की परीक्षा होगी। वहीं, कक्षा 4 की 25 सितंबर को ईवीएस, 28 को गणित, 30 को अंग्रेजी और 3 अक्तूबर को हिंदी की परीक्षा होगी। इसी प्रकार कक्षा 5 की 25 सितंबर को अंग्रेजी, 28 को हिंदी, 30 को ईवीएस और 3 अक्तूबर को गणित की परीक्षा होगी।कक्षा 6 25 सितंबर को सोशल साइंस, 26 को चित्रकला व संगीत, 28 को गणित, 29 को अंग्रेजी और 30 सितंबर को पंजाबी, संस्कृत व उर्दू की परीक्षा होगी। 1 अक्तूबर को हिंदी, 3 को गृह विज्ञान व कृषि और 5 अक्तूबर को विज्ञान की परीक्षा होगी। कक्षा 7 की 25 सितंबर को हिंदी, 26 को गृह विज्ञान व कृषि, 28 को विज्ञान, 29 को अंग्रेजी, 30 को चित्रकला व संगीत, 1 अक्तूबर को गणित, 3 को सामाजिक विज्ञान और 5 अक्तूबर को संस्कृत, पंजाबी व उर्दू की परीक्षा होगी। कक्षा 8 की 25 सितंबर को विज्ञान, 26 को हिंदी, 28 को चित्रकला व संगीत, 29 को गणित, 30 को गृह विज्ञान व कृषि, 1 अक्तूबर को सामाजिक विज्ञान, 3 को संस्कृत, पंजाबी व उर्दू और 5 अक्तूबर को अंग्रेजी की परीक्षा होगी।कक्षा 9वीं की 25 सितंबर को सामाजिक विज्ञान, 26 को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ), 28 को गणित, 29 को शारीरिक शिक्षा, चित्रकला व संगीत और 30 को विज्ञान की परीक्षा होगी। 1 अक्तूबर को संस्कृत, पंजाबी व उर्दू, 3 को अंग्रेजी, 5 को हिंदी और 6 अक्तूबर को कृषि, गृह विज्ञान व कंप्यूटर साइंस की परीक्षा होगी। कक्षा 10वी की 25 सितंबर को विज्ञान, 26 को संस्कृत, पंजाबी व उर्दू, 28 को सामाजिक विज्ञान, 29 को अंग्रेजी, 30 को एनएसक्यूएफ, 1 अक्तूबर को गणित, 3 को हिंदी, 5 को कृषि, गृह विज्ञान व कंप्यूटर साइंस और 6 अक्तूबर को शारीरिक शिक्षा, चित्रकला व संगीत की परीक्षा होगी।कक्षा 11वीं की 25 सितंबर को फाइन आर्ट, संगीत व मनोविज्ञान, 26 को समाजशास्त्र, बिजनेस स्टडी व रसायन विज्ञान, 28 को कंप्यूटर साइंस व भूगोल, 29 को इतिहास, फिजिक्स व अकाउंटेंसी और 30 सितंबर को हिंदी (कोर/इलेक्टिव) की परीक्षा होगी। 1 अक्तूबर को गणित, जीव विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र व पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 को अर्थशास्त्र व गृह विज्ञान, 5 को अंग्रेजी (कोर/इलेक्टिव), 6 को एनएसक्यूएफ और 8 अक्तूबर को संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, शारीरिक शिक्षा, ओएसएस व इंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा होगी। कक्षा 12वीं की 25 सितंबर को कंप्यूटर साइंस व भूगोल, 26 को गणित, जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान व पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 28 को हिंदी (कोर/इलेक्टिव), 29 को अंग्रेजी (कोर/इलेक्टिव) और 30 सितंबर को संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, शारीरिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, ओएसएस व इंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा होगी। 1 अक्तूबर को समाजशास्त्र, बिजनेस स्टडी व रसायन विज्ञान, 5 को इतिहास, भौतिक विज्ञान व अकाउंटिंग और 6 अक्तूबर को अर्थशास्त्र व गृह विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी।