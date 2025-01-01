Sonipat News: रूस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी जीवीएम की एनसीसी कैडेट निकिता

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कार्यक्रम के तहत 3 से 11 अक्तूबर तक नई दिल्ली छावनी स्थित महानिदेशक एनसीसी कार्यालय में पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें कैडेटों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने, विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से संवाद और कूटनीतिक व्यवहार से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉ. ओपी परुथी और प्राचार्य डॉ. मंजुला स्पाह ने निकिता को बधाई दी। प्राचार्य ने कहा कि निकिता की उपलब्धि अन्य छात्राओं के लिए प्रेरणास्रोत है। एनसीसी की एएनओ लेफ्टिनेंट प्रियंका ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर छात्राएं राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकती हैं।इसके बाद 12 से 16 अक्तूबर तक निकिता रूस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 17 और 18 अक्तूबर को नई दिल्ली में अनुभव साझा करने और समीक्षा कार्यक्रम होगा। निकिता 15 कैडेट और दो अधिकारियों के अखिल भारतीय दल का हिस्सा होंगी। कार्यक्रम का खर्च रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से वहन किया जाएगा।निकिता इससे पहले गणतंत्र दिवस शिविर-2026 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ निदेशालय के सेना विंग में सर्वश्रेष्ठ कैडेट का गौरव हासिल कर चुकी हैं। रूस के युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के लिए उनका चयन उनकी एनसीसी यात्रा की एक और उपलब्धि है।