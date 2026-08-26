Sonipat News: रचनाओं से दर्शकों की जमकर तालियां बटोरीं

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खरखौदा गर्ल्स कॉलेज की प्राध्यापिका डॉ. प्रोमिला विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इकाई की उपाध्यक्ष रेखा आर्या ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। बाल कवयित्री शक्ति दुबे ने मां पर आधारित कविता सुनाई। कवयित्री शीतल ‘नवीन’ ने अपनी रचना “तुम्हारे प्रणय निवेदन के आगे मेरा स्त्रीमन झुक गया” प्रस्तुत की। दर्शकों की जमकर तालियां बटोरीं।सोनीपत इकाई की अध्यक्ष चंचल ने प्रभु की स्तुति की। रेखा आर्या ने युवा बेटियों को मर्यादित जीवन जीने का संदेश दिया। मुख्य अतिथि ज्योति राज ने मंच के संस्थापक नाज सर का आभार जताया और चाटुकारिता पर व्यंग्य कविता पढ़ी। डॉ. प्रोमिला ने कविता को प्रेम और संघर्ष का संदेशवाहक बताया, साथ ही लेखन पहलुओं पर प्रकाश डाला।