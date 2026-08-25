Sonipat News: हर दो कदम पर कूड़ा, सफाई को ढेंगा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सोनीपत। शहर में चरमराई सफाई व्यवस्था से हर वर्ग परेशान होने लगा है। बाजारों में हर दूसरे कदम पर फैला कूड़ा निस्तारित नहीं होने से बारिश के बाद सड़ने लगा है। नतीजतन बदबू उठने से अपेक्षाकृत ग्राहक नहीं आने से कारोबार भी प्रभावित होने लगा है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर में 900 टन कूड़ा उठान में अभाव में पड़ा है। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल 26 अगस्त तक बढ़ा दी है।नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव मांगेराम तिगरा, फायर विभाग यूनियन के महासचिव गुलशन भारद्वाज, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान देशराज नैन मंगलवार को धरना स्थल पर पहुंचे। मांगेराम तिगरा ने कहा कि 13 मई के द्विपक्षीय समझौते में मानी गई सभी मांगों को बिना किसी शर्त लागू कराने के लिए प्रदेश भर में हड़ताल की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक हड़ताल पर डटे रहेंगे।वहीं गोहाना नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने अधिकारियों की ओर से कचरे का उठान करवाने के विरोध में शहर में जुलूस निकाला। कर्मचारियों ने सड़कों के किनारे लगे कूड़े के ढेर को बिखेर दिया। सोमवार को नप अधिकारियों ने कूड़े के बड़े ढेरों की ही उठान करवाया था। कर्मचारियों ने एजेंसी की एक गाड़ी में भरे कचरे को भी रोड पर फैला दिया। कर्मचारियों के जुलूस का नेतृत्व नगर पालिका कर्मचारी संघ के गोहाना इकाई प्रधान प्रेम कुमार ने किया। मंगलवार को भी अधिकारियों ने पुलिस बुलाई थी। पुलिस आने पर धरना पर बैठे सफाई कर्मचारी सड़क पर जुलूस निकालने के लिए निकल गए। इंसेटसांपला रोड पर ठेका कर्मियों का किया विरोधखरखौदा। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का विरोध मंगलवार को उस समय तेज हो गया, जब उन्होंने ठेका कर्मियों को भी कूड़ा उठाने से रोक दिया गया। सुबह करीब साढ़े दस बजे सफाई निरीक्षक कृष्ण कुमार की निगरानी में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाले ठेकेदार के सफाई कर्मियों की मदद से सांपला रोड पर कूड़ा उठाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। शहर में जगह-जगह फैले कूड़े से हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए यह कदम उठाया था। जैसे ही कूड़ा उठाने की इस कार्रवाई का हड़ताली कर्मचारियों को पता चला तो प्रधान मनबीर की अध्यक्षता में सफाई कर्मी मौके पर पहुंच गए। कर्मचारियों ने ठेकेदार के सफाई कर्मियों को कूड़ा उठाने से इनकार करने को कहा और विरोध जताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान धरनारत सफाई कर्मियों ने कूड़ा उठाने की कार्रवाई को रुकवाते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। सफाई कर्मचारियों के विरोध के बाद सांपला रोड पर कूड़ा उठाने का काम बंद कर दिया गया। वहां विरोध व तनाव बढ़ता देख नगर पालिका के सफाई निरीक्षक कृष्ण कुमार वहां से निकल गए।