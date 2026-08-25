Sonipat News: खंड स्तरीय साइंस ड्रामा में राजकीय कन्या स्कूल की टीम रही विजेता

गोहाना। राजकीय कन्या स्कूल में मंगलवार को खंड स्तरीय साइंस ड्रामा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मेजबान स्कूल की टीम ने प्रथम, सत्यानंद पब्लिक स्कूल की टीम ने द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, जसराना की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, भैंसवाल कलां की टीम को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता में अभिनय के आधार पर लड़कों में गर्व व लड़कियों में तन्नू को श्रेष्ट कलाकार चुना गया। प्रतियोगिता में विजेता रहे विद्यार्थियों को बीईओ बलजीत गहलावत ने सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि खंड स्तर पर विजेता रहे विद्यार्थियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर संजय, गौरव कपूर, शीला सिंहरोहा, प्रवेश कुमारी, ममता, अजीत कौर आदि उपस्थित थे। संवाद