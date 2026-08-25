Sonipat News: पेयजल व प्रॉपर्टी कर शुल्कों पर जताया ऐतराज

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मलिक ने बताया कि जलापूर्ति के शुल्कों का आधार अब उपभोग की बजाय भवन का आकार होगा। इससे उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। बड़े घरों में कम सदस्य होने पर भी अधिक बिल देना होगा। पानी के बिल में 20 फीसदी सीवर का बिल भी जुड़ेगा। कई क्षेत्रों में सीवर लाइनें न होने पर भी यह बिल भरना पड़ेगा। उन्होंने प्रॉपर्टी कर के आकलन का नया प्रस्ताव भी अनुचित बताया। नए प्रस्ताव से प्रॉपर्टी कर की वसूली कलेक्टर रेट पर होगी, जिससे शुल्क में वृद्धि होगी। संवाद

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गोहाना। पूर्व मंत्री एवं विधायक जगबीर मलिक ने सरकार के नए पेयजल सप्लाई और प्रॉपर्टी कर शुल्कों पर ऐतराज किया है। उन्होंने इन शुल्कों की बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की। मंगलवार को उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की।