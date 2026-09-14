Sonipat News: पुरानी अनाज मंडी में गणेश महोत्सव आज से

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गोहाना। श्री बांके बिहारी मित्र मंडल द्वारा 14 सितंबर को गणेश महोत्सव मनाया जाएगा। संगठन के सदस्य आशीष बंसल ने बताया कि गणेश महोत्सव पुरानी अनाज मंडी स्थित शिव बालाजी धाम में मनाया जाएगा। गणेश महोत्सव के शुभारंभ पर 14 सितंबर को शहर में नगर परिक्रमा कर मूर्ति स्थापना की जाएगी। मूर्ति स्थापना के उपरांत प्रतिदिन सुबह और शाम को भजन कीर्तन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 19 सितंबर को धर्मशाला में भंडारा लगाया जाएगा। वहीं 20 सितंबर को सुबह 10 बजे से गणपति विसर्जन यात्रा शुरू होगी। गणपति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान शहर में शोभायात्रा भी निकाली जाएगी। संवाद