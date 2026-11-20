Sonipat News: चार विद्यार्थियों ने किया विद्यालय का नाम रोशन
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 10:57 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 10:57 PM IST
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सोनीपत (वि.)। कल्पना चावला विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने जिला स्तरीय विज्ञान निबंध लेखन प्रतियोगिता में विद्यालय का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में भूजल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता वरदान या खतरा विषय पर लेख लिखा। कल्पना चावला विद्यापीठ के 4 विद्यार्थी ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जगह बनाई है। चयनित विद्यार्थियों में उर्मी, भूमिका, तन्वी और लहर शामिल हैं। प्राचार्या उषा वत्स और प्राथमिक प्रभारी रितु ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता बढ़ती है। उन्होंने चयनित विद्यार्थियों को राज्य स्तर के लिए शुभकामनाएं दीं।
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