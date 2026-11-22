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सोनीपत (वि)। सरस्वती शिक्षा संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हुई। प्रबंधक सुखप्रिय शास्त्री ने ध्वजारोहण व मशाल प्रज्वलन करके शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में आर्यभट्ट, चाणक्य, पतंजलि और विवेकानंद सदनों के विद्यार्थियों ने 100, 200, 400 व 800 मीटर दौड़, रिले रेस, लंबी कूद और ऊंची कूद आदि स्पर्धाओं में भाग लिया। इसमें आर्यभट्ट सदन प्रथम, पतंजलि द्वितीय और विवेकानंद तृतीय रहा। मुख्याध्यापिका रीटा तनेजा ने शारीरिक व मानसिक विकास के लिए पढ़ाई के साथ खेलों को आवश्यक बताया। विजेताओं को मेडल व पुरस्कार दिए गए तथा निदेशक दीपक कुमार ने सभी का आभार जताते हुए कार्यक्रम का समापन किया।