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- अवैध रूप से संचालित फैक्टरी संचालक के खिलाफ क्लोजर नोटिस, दूसरी इकाई मौके पर मिली ध्वस्त- रेड अलर्ट के तहत जांची चार औद्योगिक इकाइयां, दो में उत्सर्जन की निगरानी और सैंपल लेने के इंतजाम नहींसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। एनसीआर के औद्योगिक क्षेत्रों में सीक्यूएम के नियमों की अनदेखी के मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले सील की गई खरखौदा और फिरोजपुर बांगर पहुंची प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने एक फैक्टरी में देखा कि लकड़ी की भट्ठियां जलाकर धातु गलाया जा रहा है। जबकि दूसरी ध्वस्त मिली। आदेश की अवहेलना करने पर फैक्टरी संचालक के खिलाफ क्लोजर नोटिस जारी हुआ है।खरखौदा और फिरोजपुर बांगर औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार को गंभीर खामियां उजागर हुईं। टीम ने बंदी के आदेश के बावजूद चल रहे रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट को दोबारा सील कर दिया। अधिकारियों ने पाया कि आदेश जारी होने के बाद भी प्लांट में काम बंद नहीं किया गया था। इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए टीम ने मौके पर ही प्लांट को दोबारा सील कर दिया। फिरोजपुर बांगर औद्योगिक क्षेत्र में जांच के दौरान एक ऐसी औद्योगिक इकाई मिली, जिसे सील करने के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जांच करने पहुंची टीम को एक इकाई मौके पर ध्वस्त मिली।दो फैक्टरियों में प्रदूषण जांच के इंतजाम नहींरेड अलर्ट के तहत चार औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया। इनमें से दो इकाइयों में चिमनियों से निकलने वाले धुएं की निगरानी और उत्सर्जन के नमूने लेने की निर्धारित व्यवस्था नहीं मिली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एमिशन रेगुलेशन पार्ट-3 (ईआरपी-3) के तहत ऐसी व्यवस्थाएं जरूरी हैं। दोनों इकाइयों को इन कमियों के संबंध में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया की जाएगी। उत्सर्जन की निगरानी के उपकरण नहीं होने से प्रदूषण के स्तर पर नजर रखना भी मुश्किल हो जाता है।अक्षत इंडस्ट्रीज में लकड़ी जलाकर गलाया जा रहा था धातु का कबाड़फिरोजपुर बांगर स्थित अक्षत इंडस्ट्रीज की जांच में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। यहां धातु के कबाड़ को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर लौह और अलौह मिश्र धातुओं का निर्माण किया जा रहा था। बोर्ड के 18 नवंबर के निरीक्षण में सामने आया था कि इकाई ने स्थापना और संचालन के लिए जरूरी सहमति (सीटीई और सीटीओ) भी नहीं ली थी। भट्ठी में धातु गलाने के लिए एनसीआर में प्रतिबंधित लकड़ी को ईंधन के रूप में जलाया जा रहा था। भट्ठी और कास्टिंग सेक्शन में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (एपीसीडी) नहीं लगाए गए थे। उत्सर्जन के नमूने लेने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। इकाई में लगा डीजल जनरेटर सेट भी ध्वनि नियंत्रक आवरण के बिना मिला। लकड़ी जलाकर धातु गलाने से निकलने वाला धुआं आसपास के वातावरण को प्रभावित कर सकता है।प्लास्टिक कचरा पिघलाकर बना रहे थे प्लास्टिक के टुकड़े, बंदी का नोटिसबोर्ड की टीम ने फिरोजपुर बांगर स्थित मैसर्स श्री बालाजी इंडस्ट्रीज को प्रदूषण संबंधी नियमों के उल्लंघन पर बंदी का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बोर्ड की टीम ने 18 नवंबर को इकाई का निरीक्षण किया था। इसके बाद 20 नवंबर को जारी नोटिस में सात दिन के भीतर जवाब देने और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। इकाई में एक्सट्रूडर मशीनों से प्लास्टिक कचरे को पिघलाकर प्लास्टिक के लम्प्स (ठोस टुकड़े) बनाए जा रहे थे। ऐसे उद्योग ऑरेंज श्रेणी में आते हैं। स्थापना से पहले सहमति (सीटीई) और उत्पादन शुरू करने से पहले संचालन की सहमति (सीटीओ) लेना अनिवार्य है, लेकिन फैक्टरी ने दोनों अनुमतियां नहीं ली थीं। प्लास्टिक पिघलाने के दौरान निकलने वाले धुएं, गैसों और दुर्गंध को नियंत्रित करने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (एपीसीडी) और फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम नहीं लगाए गए थे। इकाई की ओर से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। नोटिस देकर सात दिन में जवाब मांगा गया है।खुले में कचरा जलाने और अवैध भट्ठियां चलाने पर चेतावनीनिरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने आसपास के लोगों और औद्योगिक इकाइयों के संचालकों को भी जागरूक किया। उन्हें अवैध भट्ठियां और फर्नेस चलाने तथा ठोस एवं औद्योगिक कचरे को खुले में जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। संचालकों को निर्धारित ईंधन और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का इस्तेमाल करने तथा पर्यावरणीय नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई।-ग्रैप के दौरान औद्योगिक इकाइयों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक इकाई को निर्धारित ईंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों और उत्सर्जन की निगरानी से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। बंदी आदेश के बावजूद उत्पादन करने, प्रतिबंधित ईंधन जलाने और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ सीलिंग, बिजली कनेक्शन काटने और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।-अजय मलिक, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड