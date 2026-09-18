Sonipat News: छात्राओं ने गांव में निकाली नशा मुक्ति जागरूकता रैली

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गोहाना। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग ने उन्नत भारत अभियान के सहयोग से वीरवार को गढ़ी उजाले खां गांव में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. दीपाली माथुर ने की। छात्राओं ने रैली के माध्यम से ग्रामीणों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, उनके लाभ, पात्रता और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। नुक्कड़ नाटक के जरिए नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। डॉ. माथुर ने कहा कि नशे से प्रभावित बच्चों और युवाओं के प्रति परिवार को सकारात्मक एवं सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को जागरूक करना रहा।