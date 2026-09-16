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Sonipat News: रास्ता रोककर पिता-पुत्र व भतीजे से की मारपीट, पांच पर केस दर्ज

Wed, 16 Sep 2026 02:41 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:41 AM IST
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Father, son, and nephew assaulted after being waylaid; case registered against five.

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गोहाना। खानपुर कलां गांव में देर रात बाइक सवारों का रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया है। हमले में राजेंद्र, उसका बेटा अमन और भतीजा आर्यन घायल हो गए। परिजनों ने तीनों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें महिला मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां रेफर कर दिया गया।

राजेंद्र ने सदर थाना में दर्ज शिकायत में बताया कि उसका बेटा अमन और भतीजा आर्यन बाइक पर सवार होकर उसे लेने के लिए गामड़ी गए थे। वापस गांव पहुंचने पर जिलेसिंह, राजकुमार, सोनू, मोनू और सन्नी ने उनका रास्ता रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। हमले में तीनों घायल हो गए। सदर थाना प्रभारी सबल सिंह ने बताया कि राजेंद्र की शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
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