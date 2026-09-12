Sonipat News: बरोदा गांव में नेत्र जांच व रक्तदान शिविर 13 को
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:35 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:35 AM IST
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गोहाना। बरोदा गांव स्थित माता महासती छत्रेश्वरी मंदिर में 13 सितंबर को नेत्र जांच और रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। रक्तदान शिविर सुबह आठ बजे शुरू होगा। ग्रामीण दोपहर दो बजे तक रक्तदान कर सकेंगे। महंत सिद्धेश्वर महाराज रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करेंगे।
आयोजक समिति के सदस्य रणबीर खासा ने बताया कि नेत्र जांच शिविर में विशेषज्ञ मरीजों की आंखों की जांच करेंगे। इस अवसर पर युद्धवीर खासा, सुरेंद्र, सुभाष, अजीत, श्रीभगवान, हिमांशु, रिंकू और नरेश मौजूद रहे।
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आयोजक समिति के सदस्य रणबीर खासा ने बताया कि नेत्र जांच शिविर में विशेषज्ञ मरीजों की आंखों की जांच करेंगे। इस अवसर पर युद्धवीर खासा, सुरेंद्र, सुभाष, अजीत, श्रीभगवान, हिमांशु, रिंकू और नरेश मौजूद रहे।
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