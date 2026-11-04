फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Educated unemployed youth will receive an unemployment allowance ranging from 1,200 to 2,000; apply by November 30.

Sonipat News: शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 1200 से 2000 रुपये तक बेरोजगारी भत्ता, 30 नवंबर तक करें आवेदन

Wed, 04 Nov 2026 02:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
Educated unemployed youth will receive an unemployment allowance ranging from 1,200 to 2,000; apply by November 30.

विज्ञापन
सोनीपत। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2026-27 के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पात्र युवा 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जिला रोजगार अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि योजना के तहत 12वीं उत्तीर्ण व दो वर्षीय डिप्लोमा धारक युवाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह, जबकि स्नातक या इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले युवा का हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा एक नवंबर 2026 तक राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में कम से कम लगातार तीन वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक किसी शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी या स्वयं नियोजित नहीं होना चाहिए तथा वह सक्षम युवा योजना का पात्र भी नहीं होना चाहिए।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed