Sonipat News: झाड़ली पुल के नीचे 7600 दीए जलाए

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साल्हावास। झाड़ली पुल के नीचे 7600 दीए जलाए गए। इस दौरान जिला परिषद चैयरमेन कप्तान बिरधाना व ब्लाक समिति चैयरमेन दीपक झांसवा, मंडल अध्यक्ष सुरेन्द्र जांगड़ा, सरपंच महेश आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों ने दीयों से जय श्री राम की आकृति बनाकर भक्ति का संदेश दिया। आशीर्वाद दीया कार्यक्रम के तहत आयोजित इस दीपोत्सव में लोगों ने एकजुट होकर देश की सुख-समृद्धि और शांति की प्रार्थना की।