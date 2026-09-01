नशे की रोकथाम सभी की जिम्मेदारी :डॉ. अशोक कुमार

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डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि नशा शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इसका असर परिवार और समाज पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही परिवार और मित्रों को जागरूक करने का आह्वान किया। विज्ञापन

कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। सभी ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। समाज को नशामुक्त बनाने के लिए जागरूकता फैलाने का भी संकल्प लिया। डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि नशा शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इसका असर परिवार और समाज पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही परिवार और मित्रों को जागरूक करने का आह्वान किया।कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। सभी ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। समाज को नशामुक्त बनाने के लिए जागरूकता फैलाने का भी संकल्प लिया।

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सोनीपत। सभारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) में सोमवार को नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम फ्रेशर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम-2026 के तहत हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान की निदेशक प्रो. मनीषा शर्मा ने की। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी उपनिरीक्षक डॉ. अशोक कुमार वर्मा मुख्य वक्ता रहे।