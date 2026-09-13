Sonipat News: चालक प्रशिक्षुओं को नशे से दूर रहने की दिलाई शपथ

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डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि चालक को रात में पर्याप्त विश्राम लेना चाहिए, वाहन चलाते समय क्रोध से बचना चाहिए और नशे से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। नशे की अवस्था में वाहन चलाने से चालक के साथ अन्य लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र के विकास में बाधा है। उन्होंने हुक्का और तंबाकू के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताते हुए इनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि चालक को रात में पर्याप्त विश्राम लेना चाहिए, वाहन चलाते समय क्रोध से बचना चाहिए और नशे से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। नशे की अवस्था में वाहन चलाने से चालक के साथ अन्य लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है।उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र के विकास में बाधा है। उन्होंने हुक्का और तंबाकू के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताते हुए इनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई।

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सोनीपत। हरियाणा राज्य परिवहन के चालक प्रशिक्षण संस्थान, मुरथल में शनिवार को नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी उपनिरीक्षक डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने 90 चालक प्रशिक्षुओं और 10 कर्मचारियों को नशे के दुष्प्रभाव, कारण और बचाव के उपायों की जानकारी दी। कार्यक्रम में संस्थान के प्रभारी बलविंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे।