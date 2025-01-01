Sonipat News: कक्षाओं में सफाई, पुस्तकालय और सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने की मांग

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जींद। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्राचार्य सत्यवान मलिक को ज्ञापन दिया। इससे पहले सदस्यों ने कॉलेज गेट पर अभियान चलाकर विद्यार्थियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। छात्रा गीता, दक्ष, अंकित, नीरज, गुरप्रीत, शिवानी ने बताया कि विद्यार्थियों को शिक्षा, मूलभूत सुविधाओं, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, स्वच्छता, परिवहन और भवन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालय के वाशरूम की नियमित सफाई नहीं होती। बीए के विद्यार्थियों को कई बार पेड़ के नीचे और खुले में कक्षाएं लगाने की स्थिति बनी हुई है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के टाइम टेबल में एक ही समय पर दो विषयों की कक्षाएं निर्धारित होने से भी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि छात्राओं के लिए गर्ल्स कॉमन रूम में लगी सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन भी सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है। इन समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से कॉलेज प्रशासन के समक्ष रखा गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी का अधिकार है। कॉलेज में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों की समस्याओं को लंबे समय तक लंबित रखना उचित नहीं है। इस अवसर पर वर्षा और सलोनी भी मौजूद रही।