Sonipat News: सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर-बैनर लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग

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सड़क सुरक्षा संगठन के जिला संयोजक संदीप बत्रा ने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों और प्रचार के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर-बैनर लगाए जा रहे हैं। इससे शहर की सुंदरता प्रभावित होने के साथ यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। उन्होंने बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की गतिविधियों पर रोक लग सके।जिला संयोजक ने कहा कि कॉलोनियों, गलियों और सड़कों पर रास्ता रोककर कार्यक्रम आयोजित करने या अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। संबंधित विभागों और अधिकारियों को इस संबंध में स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होने पर मामले को सरकार और आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाने पर विचार करने की बात कही।