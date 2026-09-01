Sonipat News: दीपांशी ने राज्य स्तरीय एथलेटिक्स में जीता कांस्य

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सोनीपत। जैन विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा दीपांशी ने राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स हरियाणा की ओर से 29 और 30 अगस्त को कर्ण स्टेडियम, करनाल में प्रतियोगिता आयोजित की गई। दीपांशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान हासिल किया। दीपांशी की उपलब्धि पर विद्यालय के प्रधान राकेश कुमार जैन और प्राचार्य डॉ. नीरू ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि छात्रा की सफलता अन्य विद्यार्थियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।