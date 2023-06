भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ डटे पहलवान शनिवार को किसान, खाप व कर्मचारी संगठनों की बैठक में पहुंचे। पहलवान सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बैठक में पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि बैठक में वह किसान, खाप व कर्मचारी संगठन प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। वह अब तक सरकार के साथ हुई बातचीत को लेकर चर्चा करेंगे।

#WATCH | Haryana: "Whatever talks we had with the govt, we will discuss that with the people who are supporting and standing with us..." Wrestler Bajrang Punia on Panchayat that is going to be held in Sonipat over wrestlers issue pic.twitter.com/wcz9FWk2Fy