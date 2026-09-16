Sonipat News: गुरु नानक कॉलेज में हिंदी दिवस पर प्रतियोगिताएं
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:41 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:41 AM IST
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सोनीपत(वि)। गुरु नानक कॉलेज में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग और आइडिया प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं में रांची, साक्षी, शिवाक्षी, वंश, गौरव, शिफा, भूमिका, दिव्या, राहुल, परीक्षित और फातिमा सहित विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्लोगन राइटिंग में बीए प्रथम वर्ष के रांची ने प्रथम, बीए द्वितीय वर्ष की साक्षी ने द्वितीय तथा बीए प्रथम वर्ष के वंश और बीएससी प्रथम वर्ष के गौरव ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। डॉ. अर्चना आर्य और अन्य शिक्षक मौजूद रहे।
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