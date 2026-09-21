Sonipat News: डेढ़ सदी पुराने शिव मंदिर को मिलेगा भव्य स्वरूप, राई में बनेगा 108 फीट ऊंचा मंदिर

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पंचायत में ग्रामीणों ने मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग भी शुरू कर दिया। पहले ही दिन 1.14 करोड़ रुपये की सहयोग राशि एकत्रित हुई। ग्रामीणों ने कहा कि मंदिर का निर्माण किसी एक व्यक्ति या संस्था के स्तर पर नहीं, बल्कि सामूहिक सहयोग से किया जाएगा। निर्माण कार्य को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए 31 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी। इसके सदस्यों के नाम जल्द तय किए जाएंगे। कमेटी निर्माण कार्य, आर्थिक सहयोग और मंदिर से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों की देखरेख करेगी।प्राचीन मंदिर को नया स्वरूप देने की तैयारीग्रामीण रमेश कौशिक, प्रदीप शर्मा, पार्षद कुनाल कौशिक, मनोज त्यागी और खेमचंद ने बताया कि मौजूदा शिव मंदिर लंबे समय से गांव की आस्था का केंद्र रहा है। मंदिर से लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब इसके स्थान पर भव्य मंदिर बनाकर धार्मिक स्थल को नया स्वरूप देने की योजना है। प्रस्तावित मंदिर 108 फीट ऊंचा होगा और परिसर को भी विकसित किया जाएगा।इस दौरान सिंह राम कौशिक, रामदत्त, डॉ. महाबीर कौशिक, सुरजीत, रामधारी कौशिक, रामप्रकाश उर्फ बिल्लू, मनीष कौशिक, प्रीतम कौशिक, भूषण, नरेश कौशिक, प्रमोद, मिट्ठू कौशिक, संजय कौशिक और राजू आदि मौजूद रहे।