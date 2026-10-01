Sonipat News: दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर पिकअप की टक्कर से व्यापारी की मौत
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:54 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:54 AM IST
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गोहाना। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर पुठी टोल नाका के नजदीक बुधवार को पिकअप ने कार को पीचे से टक्कर मार दी। हादसे में पंजाब में खरड़ निवासी निलेश जैन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय कार चालक निलेश जैन कार का पीछे का शीशा साफ कर रहे थे। निलेश का छह माह का बेटा है।
हाईवे एम्बुलेंस ने निलेश के शव को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात गाड़ी चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
परिजन पवन गर्ग ने बताया कि निलेश जैन की चंडीगढ़ में मार्बल की मूर्तियों की दुकान है। बुधवार को निलेश सुबह राजस्थान के लिए निकले थे। राजस्थान में अंबाजी से मूर्तियां खरीदनी थी। इसके लिए वह अकेला ही कार में सवार होकर राजस्थान के लिए निकले थे।
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सुबह करीब 9 बजे वह एक्सप्रेस वे पर पुठी टोल नाका के नजदीक कार का पीछे का शीशा साफ करने के लिए रुके थे। कार के रोड के साइड में खड़ा कर निलेश शीशा साफ कर रहा था। इस दौरान पीछे से तेज गति में आ रहे एक पिकअप गाड़ी के चालक ने कार को टक्कर मार दी। इस दौरान निलेश भी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बरोदा थाना प्रभारी अशोक कुमार का कहना है कि हादसे में एक युवक की मौत हुई है। वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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हाईवे एम्बुलेंस ने निलेश के शव को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात गाड़ी चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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परिजन पवन गर्ग ने बताया कि निलेश जैन की चंडीगढ़ में मार्बल की मूर्तियों की दुकान है। बुधवार को निलेश सुबह राजस्थान के लिए निकले थे। राजस्थान में अंबाजी से मूर्तियां खरीदनी थी। इसके लिए वह अकेला ही कार में सवार होकर राजस्थान के लिए निकले थे।
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सुबह करीब 9 बजे वह एक्सप्रेस वे पर पुठी टोल नाका के नजदीक कार का पीछे का शीशा साफ करने के लिए रुके थे। कार के रोड के साइड में खड़ा कर निलेश शीशा साफ कर रहा था। इस दौरान पीछे से तेज गति में आ रहे एक पिकअप गाड़ी के चालक ने कार को टक्कर मार दी। इस दौरान निलेश भी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बरोदा थाना प्रभारी अशोक कुमार का कहना है कि हादसे में एक युवक की मौत हुई है। वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।