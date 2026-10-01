Sonipat News: दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर पिकअप की टक्कर से व्यापारी की मौत

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हाईवे एम्बुलेंस ने निलेश के शव को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात गाड़ी चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।परिजन पवन गर्ग ने बताया कि निलेश जैन की चंडीगढ़ में मार्बल की मूर्तियों की दुकान है। बुधवार को निलेश सुबह राजस्थान के लिए निकले थे। राजस्थान में अंबाजी से मूर्तियां खरीदनी थी। इसके लिए वह अकेला ही कार में सवार होकर राजस्थान के लिए निकले थे।सुबह करीब 9 बजे वह एक्सप्रेस वे पर पुठी टोल नाका के नजदीक कार का पीछे का शीशा साफ करने के लिए रुके थे। कार के रोड के साइड में खड़ा कर निलेश शीशा साफ कर रहा था। इस दौरान पीछे से तेज गति में आ रहे एक पिकअप गाड़ी के चालक ने कार को टक्कर मार दी। इस दौरान निलेश भी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बरोदा थाना प्रभारी अशोक कुमार का कहना है कि हादसे में एक युवक की मौत हुई है। वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।