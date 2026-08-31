Sonipat News: बीपीएस मेडिकल कॉलेज में नहीं है स्वाइन फ्लू की जांच किट, गुरुग्राम भेजे जाएंगे संदिग्ध मरीजों के सैंपल
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:41 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:41 AM IST
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सोनीपत। जिले के बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज में एच1एन1( (स्वाइन फ्लू)) जांच की किट उपलब्ध नहीं है। स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए अब उनके सैंपल गुरुग्राम भेजे जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में एच1एन1 जांच किट ने होने से परिणाम आने में समय लगेगा। मुख्यालय की ओर से मिले निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल गुरुग्राम भेजने की व्यवस्था की है।
पिछले वर्ष तक जिले में एच1एन1 के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज भेजे जाते थे। वहां जांच की सुविधा उपलब्ध होने के कारण जिले से लिए गए सैंपलों की जांच कराई जाती थी।
स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को संदिग्ध मरीजों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। तेज बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षणों वाले मरीजों की जांच की जा रही है।
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संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर प्रयोगशाला जांच कराई जाएगी, ताकि संक्रमण की समय रहते पुष्टि होने पर आवश्यक उपचार और बचाव के कदम उठाए जा सकेंगें। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एच1एन1 को लेकर सतर्कता बरती जा रही है।
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मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार फिलहाल गुरुग्राम में सैंपल भेजकर जांच कराई जाएगी। बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज में जांच किट उपलब्ध होने के बाद स्थानीय स्तर पर जांच की सुविधा दोबारा शुरू होने की संभावना है।
डॉ. अनुराधा जैन, सिविल सर्जन
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पिछले वर्ष तक जिले में एच1एन1 के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज भेजे जाते थे। वहां जांच की सुविधा उपलब्ध होने के कारण जिले से लिए गए सैंपलों की जांच कराई जाती थी।
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स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को संदिग्ध मरीजों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। तेज बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षणों वाले मरीजों की जांच की जा रही है।
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संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर प्रयोगशाला जांच कराई जाएगी, ताकि संक्रमण की समय रहते पुष्टि होने पर आवश्यक उपचार और बचाव के कदम उठाए जा सकेंगें। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एच1एन1 को लेकर सतर्कता बरती जा रही है।
मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार फिलहाल गुरुग्राम में सैंपल भेजकर जांच कराई जाएगी। बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज में जांच किट उपलब्ध होने के बाद स्थानीय स्तर पर जांच की सुविधा दोबारा शुरू होने की संभावना है।
डॉ. अनुराधा जैन, सिविल सर्जन