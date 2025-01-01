Sonipat News: 20 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देकर मनाया जन्मदिन

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कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक गायत्री मंत्र के उच्चारण और हनुमान चालीसा के पाठ से हुआ। वरिष्ठ नागरिक प्रीतपाल बाल्याण, ओम प्रकाश मुंजाल, पुष्पलता, प्रेम रेलन सहित अन्य सदस्यों ने भक्ति गीत, कविताएं और शेरो-शायरी प्रस्तुत की। सभा के दौरान अगस्त और सितंबर माह में जन्मे 20 वरिष्ठ नागरिकों का जन्मदिन भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समिति की ओर से उन्हें पुष्पकुंज और उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया।मुख्य अतिथि प्रोमिला मलिक ने वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव और समाज में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक है। समिति के संरक्षक सीताराम भारद्वाज, उषा भंडारी, रमेश अरोड़ा, किशन मिड्ढा, टेकचंद त्रिवेदी, सतीश अरोड़ा, डॉ. आरबी सिंह और वेदप्रकाश शर्मा मौजूद रहे।