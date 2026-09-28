Sonipat News: जिला अस्पताल में बायोकेमिस्ट्री मशीन खराब, चार दिन से मरीज परेशना

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अस्पताल में रोजाना 80 से 100 मरीजों की केएफटी जांच की जाती थी। मशीन खराब होने से मरीजों की जांच प्रक्रिया बाधित हो गई है। नागरिक अस्पताल की लैब में बायोकेमिस्ट्री मशीन के माध्यम से लिवर और किडनी से संबंधित जांच की जाती हैं।इन जांचों के आधार पर डॉक्टर मरीजों की बीमारी की स्थिति का आकलन कर आगे का उपचार तय करते हैं। मशीन खराब होने से मरीजों को जांच के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, जांच में देरी होने से उपचार प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है।चार दिन से मशीन खराब होने के बावजूद जांच शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मरीजों को सिर्फ चिकित्सकों से परामर्श लेकर ही काम चलाना पड़ रहा है।डॉक्टरों की ओर से उन्हें खून की जांच कराने के लिए कहा जाता है, लेकिन अस्पताल में मशीन खराब होने के कारण जांच नहीं हो रही। इसके लिए मरीजों को निजी लैब का रुख करना पड़ रहा है। निजी लैब में मरीजों से जांच के नाम पर फीस वसूली जाती है। एलएफटी व केएफटी की जांच करवाने के लिए लगभग 100 मरीज रोजाना आ रहे हैं।बायोकेमिस्ट्री मशीन के कंपोनेंट न होने के कारण एलएफटी और केएफटी जांच प्रभावित हो रही थी। अस्पताल में मशीन को ठीक करा लिया है और कंपोनेंट भी मुख्यालय से मंगवा लिए हैं सोमवार से जांच दोबार शुरू हो जाएगी। मरीजों को निजी प्रयोगशाला में खून जांच नहीं करानी पड़ेगी।