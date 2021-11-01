Sonipat News: शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लगेंगे बेंच, राहगीरों को मिलेगी बैठने की सुविधा

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शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है। शहर में कई स्थानों पर बस और ऑटो के ठहरने के स्थान बने हुए हैं। चिन्हित स्थानों पर राहगीर खड़े होकर बस एवं ऑटो का इंतजार करते हैं। कई बार इंतजार लंबा हो जाता है, इससे बुजुर्ग महिला और असमर्थ लोगों को काफी परेशानी होती है। सार्वजनिक स्थानों पर बैठने की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को असुविधा होती है। नगर परिषद की योजना के तहत बस और ऑटो स्टॉपेज के आसपास प्राथमिकता के आधार पर बेंच रखी जाएंगी, ताकि सार्वजनिक परिवहन का इंतजार करने वाले यात्रियों को खड़े होकर इंतजार न करना पड़े। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को इससे काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा शहर के प्रमुख बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी बेंच लगाई जाएंगी। बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले बुजुर्गों और महिलाओं को सामान खरीदने के दौरान कुछ देर आराम करने का अवसर मिलेगा। वहीं, अन्य राहगीर भी जरूरत पड़ने पर इन बेंचों का इस्तेमाल कर सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर बैठने की सुविधा उपलब्ध होने से लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही के दौरान सहूलियत मिलेगी।शहर में लंबे समय से सार्वजनिक स्थानों पर बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही थी। बेंच रखे जाने से शहर के सार्वजनिक स्थलों की उपयोगिता बढ़ने के साथ ही आम लोगों को भी सुविधा मिलेगी।रजनी विरमानी, चेयरपर्सन, नगर परिषद, गोहाना