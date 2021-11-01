Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Benches will be installed in public spaces across the city, providing seating for passersby.

Sonipat News: शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लगेंगे बेंच, राहगीरों को मिलेगी बैठने की सुविधा

Sun, 08 Nov 2026 01:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
Benches will be installed in public spaces across the city, providing seating for passersby.
गोहाना। शहरवासियों और राहगीरों को जल्द ही सार्वजनिक स्थानों पर बैठने की सुविधा मिलेगी। नगर परिषद की ओर से शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर बेंच लगवाए जाएंगे। इसके लिए परिषद की ओर से 15 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। बेंच की खरीद और स्थापना के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित स्थानों पर बेंच लगाने का काम शुरू कराया जाएगा।
विज्ञापन

शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है। शहर में कई स्थानों पर बस और ऑटो के ठहरने के स्थान बने हुए हैं। चिन्हित स्थानों पर राहगीर खड़े होकर बस एवं ऑटो का इंतजार करते हैं। कई बार इंतजार लंबा हो जाता है, इससे बुजुर्ग महिला और असमर्थ लोगों को काफी परेशानी होती है। सार्वजनिक स्थानों पर बैठने की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को असुविधा होती है। नगर परिषद की योजना के तहत बस और ऑटो स्टॉपेज के आसपास प्राथमिकता के आधार पर बेंच रखी जाएंगी, ताकि सार्वजनिक परिवहन का इंतजार करने वाले यात्रियों को खड़े होकर इंतजार न करना पड़े। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को इससे काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा शहर के प्रमुख बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी बेंच लगाई जाएंगी। बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले बुजुर्गों और महिलाओं को सामान खरीदने के दौरान कुछ देर आराम करने का अवसर मिलेगा। वहीं, अन्य राहगीर भी जरूरत पड़ने पर इन बेंचों का इस्तेमाल कर सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर बैठने की सुविधा उपलब्ध होने से लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही के दौरान सहूलियत मिलेगी।
विज्ञापन

-----
शहर में लंबे समय से सार्वजनिक स्थानों पर बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही थी। बेंच रखे जाने से शहर के सार्वजनिक स्थलों की उपयोगिता बढ़ने के साथ ही आम लोगों को भी सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रजनी विरमानी, चेयरपर्सन, नगर परिषद, गोहाना
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed