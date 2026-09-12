राज्य के खिलाड़ी दुनिया में बढ़ा रहे देश का मान : गौरव गौतम

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गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्रतिभा, लगन और मेहनत के बल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। खेलों में हरियाणा की पहचान लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि साई परिसर में भारत माता की प्रतिमा और तिरंगा खिलाड़ियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करेंगे।उन्होंने हाल ही में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियों के प्रदर्शन से हरियाणा पदक तालिका में 12वें से चौथे स्थान पर पहुंचा।कार्यक्रम में हरियाणा सेपक टकरा एसोसिएशन के अध्यक्ष और सोनीपत विधायक निखिल मदान ने भारत माता की प्रतिमा के अनावरण को गर्व का अवसर बताया। उन्होंने सेपक टकरा खिलाड़ियों को एशियन गेम्स के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान साई की वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक ऋतु पथिक, एसडीएम सुभाष चंद्र, जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार और मनीष ठाकुर आदि मौजूद रहे।खिलाड़ियों को मिला जीत का मंत्रराज्य मंत्री ने खिलाड़ियों से पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने और पदक जीतने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए साई के अधिकारियों व प्रशिक्षकों की सराहना की।