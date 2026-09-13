Sonipat News: जंतर-मंतर पर 2 अक्तूबर को आरक्षण विरोधी पार्टी
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:58 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:58 AM IST
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सोनीपत। एससी-एसटी एक्ट और आरक्षण की वर्तमान नीतियों के विरोध में राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता 2 अक्तूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और सांकेतिक अनशन करेंगे। पार्टी की ओर से दिल्ली पुलिस आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रदर्शन की सूचना दे दी गई है।
पार्टी के महासचिव रविन्द्र जठेड़ी ने बताया कि संविधान निर्माताओं ने छुआछूत और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था।
जठेड़ी ने कहा कि राजनीतिक दलों और सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते आरक्षण व्यवस्था को समय-समय पर बढ़ाया और इसमें नए वर्गों व क्षेत्रों को शामिल किया। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी एक्ट, यूजीसी विनियमों और आरक्षण नीतियों को लेकर लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगों के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।
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पार्टी के महासचिव रविन्द्र जठेड़ी ने बताया कि संविधान निर्माताओं ने छुआछूत और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था।
जठेड़ी ने कहा कि राजनीतिक दलों और सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते आरक्षण व्यवस्था को समय-समय पर बढ़ाया और इसमें नए वर्गों व क्षेत्रों को शामिल किया। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी एक्ट, यूजीसी विनियमों और आरक्षण नीतियों को लेकर लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगों के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।
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