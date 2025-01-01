क्षमा भाव से ही शत्रु को बनाया जा सकता है मित्र : जगदीश जैन

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सोनीपत। गुड़ मंडी स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बुधवार को दस लक्षण महापर्व का शुभारंभ उत्तम क्षमा पर्व के साथ हुआ। महिला चेतना जैन मिलन की ओर से 64 रिद्धि महामंडल विधान का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान का अभिषेक और शांतिधारा कर पुण्यार्जन किया।भगवान का प्रथम अभिषेक रघुवीर सिंह प्रेमचंद जैन परिवार और महिला चेतना जैन मिलन के परिवारजनों ने किया। वहीं, रघुवीर सिंह प्रेमचंद जैन परिवार और मौजी राम सुमेरचंद जैन परिवार ने शांतिधारा की।जैन समाज के महामंत्री जयकुमार जैन ने बताया कि दस लक्षण महापर्व दस दिन तक चलेगा। इसकी शुरुआत उत्तम क्षमा से होती है और क्षमावाणी पर्व के साथ समापन होगा। कार्याध्यक्ष जगदीश जैन ने कहा कि क्षमा भाव से शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। मन में द्वेष रखने से व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता।महिला चेतना जैन मिलन की अध्यक्ष शिल्पा जैन सहित भावना जैन, राखी जैन, महक जैन, अंजू जैन, संजना जैन, निशा जैन, शशि जैन, अनु जैन और मधु जैन ने क्षमा के महत्व पर विचार रखे। मुकेश जैन ने कहा कि अनेक घटनाओं का मूल कारण शत्रुता है और क्षमा वीरों का आभूषण है।इस अवसर पर राकेश जैन, विपिन जैन, शुभम, अरुण, मोंटू, सुनील, सुरेंद्र, भारती, नैना, दीपाली, नूपुर और साक्षी सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।