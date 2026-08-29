Sonipat News: 500 सीटों में से 157 पर हुए दाखिले, 343 खाली सीटें भरने के लिए दोबारा खोला पोर्टल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गोहाना। उपमंडल के कॉलेजों में पीजी में दाखिले के लिए विद्यार्थियों का रुझान कम रहा है। इस कारण 68 फीसदी सीटें खाली रह गई हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग ने महिला कॉलेज और बड़ौता कॉलेज की 343 खाली सीटें भरने के लिए शनिवार को पोर्टल दोबारा खोल दिया है।विद्यार्थी अब पहले आओ पहले पाओ आधार पर दाखिला ले सकेंगे। पीजी कोर्सों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई से 21 अगस्त तक चली थी। उच्चतर शिक्षा विभाग ने 24 अगस्त को प्रथम कट ऑफ सूची जारी की थी। इस सूची में 234 विद्यार्थियों को शामिल किया गया था। दाखिले के लिए 28 अगस्त तक शुल्क जमा करवानी थी। लेकिन केवल 157 विद्यार्थियों ने ही शुल्क जमा करवाई। उपमंडल के दो कॉलेजों में कुल 500 सीटें स्वीकृत हैं।पोर्टल खुलने के बाद दाखिला प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू हो जाएगी। विद्यार्थियों को दाखिला लेने के लिए 100 रुपये विलंब शुल्क जमा करवानी होगी। अधिकारियों के अनुसार, छह सितंबर से प्रत्येक दिन विलंब शुल्क में 100 रुपये की राशि जोड़ी जाएगी। विद्यार्थी विलंब शुल्क के साथ 12 सितंबर तक दाखिला ले सकेंगे।इंसेटकॉलेजवार दाखिले और खाली सीटों की संख्याराजकीय महिला कॉलेजकोर्स दाखिले खाली सीटेंएमकॉम 20 60एमए हिंदी 25 15एमएससी ज्योग्राफी 59 21एमएससी केमेस्ट्री 05 35पीजीडीसीए 02 38राजकीय कॉलेज बड़ौताएमए राजनैतिक विज्ञान 20 20एमएससी ज्योग्राफी 06 54एमए हिंदी 06 54एमए अंग्रेजी 14 46वर्जनविद्यार्थी आवेदन कर ले सकते हैं दाखिलापीजी में खाली सीटों के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने पोर्टल खोला है। विद्यार्थी आवेदन कर पहले आओ, पहले पाओ आधार पर दाखिला ले सकते हैं। -मनमोहन चहल, नोडल अधिकारी, राजकीय महिला कॉलेज, गोहाना